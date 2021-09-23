Екатерина Кухар, судья "Танців з зірками", прокомментировала свой флирт с хореографом Максом Чмерковским и рассказала о реакции мужа
Прима-балерина ответила на вопросы, которые возникли у многих после ее страстного танца на проекте "Танці з зірками" ведущим программы «Твій день».
Кухар шутливо рассказала о вероятной "мести" мужа.
«Ой, не понимаю, что вы говорите... Слушайте, ну флирт у меня в крови. Дело в том, что я недавно отметила годовщину со Стояновым и вообще-то он мой продюсер и я не хочу создавать какой-то конфликт, потому что я останусь и без новогодней сказки Стоянова, которую он делает в Октябрьском, и без гастролей. Стоянов как продюсер он внесет меня в черный список, и никакой премьеры, которая должна быть 30 октября, ничего не будет», - сказала балерина.
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Также Кухар добавила, что после ее танца с Чмерковским многие стали звонить и писать ее супругу.
«Муж после танца сразу приехал, ему из социальных сетей начали очень много писать и звонить. Не знаю, мы с Максом общаемся, это был прекрасный, зажигательный танец, мы вложили в него всю душу и эмоции. Хотели создать зрителю праздник, и я очень надеюсь, что у нас это получилось», - рассказала Екатерина.
Напомним, Машлятина после вылета из "Танців з зірками" высказала Кухар, что думает о ее оценках: «Набросились…»
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