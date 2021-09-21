Судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар осадила в третьем эфире Melovina своим подарком

Как передает Politeka.net, Екатерина Кухар является известной прима-балериной и одной из судей шоу "Танці з зірками". Также, судьями проекта в новом сезоне оказались Влад Яма и Макс Чмерковский, который заменил Григория Чапкиса.

Так, на этот раз на третьем эфире шоу "Танці з зірками" конфликт между судьей Екатериной Кухар и участником Melovinом вышел на новый уровень.

"Это был фантастический красивый, но не танец. Как бы ваши божественные перфомансы добавить немного больше танцевальных движений. Мне кажется, что мой подарок вам должен в этом слегка помочь. Старайтесь, Мэл, старайтесь", - ответила Екатерина Кухар.

После этого, судья шоу вручила для участника фигурку черепа с мозгами.

А Melovin в очередной раз подготовил для Кухар подарок, и на этот раз это оказались очки, для того, чтобы она лучше разглядела их выступление с напарницей.

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