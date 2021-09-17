Прима-балерина и судья "Танців з зірками" Екатерина Кухар ответила на душевный порыв супруга - тоже артиста балета Александра Стоянова

15 сентября чуть ли не самая крепкая парочка украинского шоубиза отмечала третью годовщину свадьбы. При этом они вместе уже 12 лет. Екатерина с Александром воспитывают двоих детей, много путешествуют и не стесняются показывать свою любовь на камеру.

В частности, в своем новом посте в Инстаграм Стоянов трогательно признался в любви Кухар, сопроводив свой спич атмосферным черно-белым кадром, на котором нежно обнимает жену, передает Politeka.net.

"Love is my life, я буду готовить тебе чай даже тогда, когда мои руки не смогут держать чашку так же крепко, как сейчас! Люблю!❤️ P.S. И да, в пятницу после «Жизели» тебя ждёт массаж и наберу ванную с молоком!😘", - написал Стоянов, приоткрыв завесу, как балует возлюбленную.

Кухар не удержалась и ответила: "Милый... Ты знаешь, чем меня растрогать... Нет такого смайлика...))".

Другие пользователи присоединились к поздравлениям:

"Так красиво ❤️"; "Космические! 😍😍😍"; "как же это тонко 🙌 @stoianov_aleksandr... ваша любовь @ekaterinakukhar_official ❤️❤️ это Божий дар🙌🙌❤️"; "Будьте счастливы!.. Вы прекрасны!❤️"; "Очень красивое фото. Со вкусом снято 👏"; "Самая красивая пара ❤️❤️"; "Как мало..., осталось тех мужчин!!! 🔥".

Напомним, Кухар на всю страну призналась, что чувствует к мужу: "Ты готов жертвовать..."

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