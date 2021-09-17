Известная балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар откровенно рассказала о своей драматичной истории

Как передает Politeka.net, Екатерина Кухар является популярной балериной и судьей шоу "Танці з зірками". Как известно, у танцовщицы двое детей - сын Тимур и дочь - Анастасия. Екатерина могла быть многодетной мамой, но первенца она потеряла на последних сроках беременности.

На этот раз на странице судьи "Танців з зірками" появились новые видео в Инстаграм. Екатерина решилась поделиться в социальных сетях откровением, относительно своих депрессий.

"Вы у меня спрашиваете реальных историй и советов, была ли у меня депрессия...Да, была. Один раз была. Безумно тяжелая, сильная, долгая. Один раз была такая маленькая-маленькая, в третий раз вообще не была. Это благодаря моему мужу. Этому человеку, который был со мной рядом и помогал мне с этой депрессией справляться".

"У меня в одно время были большие проблемы с кормлением ребенка. С кормлением Тимура. Мальчики кушают до тех пор, пока им, знаете, молоко бежит в рот и потом приходится работать и стараться, он засыпал и приходилось будить. "

"Я обкладывала эту грудь, которая у меня была как камень, которая была у меня под шеей, и капустными листами и делала массажи. Мне казалось, что у меня была массажитска-учительница, как Фрекен Бок, огромная, как 2 метра ростом. Такая здоровая, когда я увидела её, как она брала мою грудь и так тискала её. Я там просто съедала полотенце, у меня крутились градом слезы и я хотела выть", - откровенно рассказала Екатерина.

"Мне казалось, что это было еще сложнее чем роды. Много разных ситуаций. И как я вставала после кесарево сечения, когда ты не можешь около недели, когда ты ведущая балерина, ты не можешь встать и выпрямиться для тебя это тоже огромный стресс. Когда ты не можешь встать нормально и самостоятельно и покормить ребенка ночью. Когда тебе обязательно нужна помощь своих близких" , - поделилась балерина.

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