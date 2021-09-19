Известная балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар пригрозила участнице Джамале скандалом из-за визажиста

Как передает Politeka.net, Екатерина Кухар является известной прима-балериной и одной из судей шоу "Танці з зірками". Также, судьями проекта в новом сезоне оказались Влад Яма и Макс Чмерковский, который заменил Григория Чапкиса.

На этот раз артиста опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. Участники и судьи шоу "Танці з зірками" активно готовятся к прямому эфиру. У Екатерины Кухар возникло недовольство относительно своего визажиста и стилиста, который работает не только над ней, но и над участницей шоу Джамалой.

"Так, ну что хочу сказать". Значит, достаточно много времени ребенок не ухожен потому что у меня есть стилист и визажист с Джамалой. Один на двоих. Или на троих. Так вот, попахивает скандальчиком. Голову с плеч", - пригрозила участнице Екатерина Кухар.

"Миша, что ты скажешь в своё оправдание? Что происходит? У тебя одна звезда здесь, понимаешь?", - обратилась к стилисту балерина.

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