Популярный украинский певец Melovin остроумно ответил на выпад Екатерины Кухар в свой адрес в эфире шоу «Танці з зірками»

24-летний Константин Бочаров (настоящее имя артиста) стал одним из участников нового сезона популярного танцевального шоу, и уже успел получить репутацию самого эпатажного конкурсанта на проекте. Его техника танца вызывает особенно много вопросов у балерины Екатерины Кухар, которая является членом жюри.

Во втором эфире шоу Melovin удивил строгую Кухар необычным подарком, преподнеся ей сердце в коробочке. На следующий раз балерина ответила, подарив певцу фигурку в виде мозга. Однако, ее выпад не остался без ответа.

Так, прямо в эфире шоу Melovin вынес настоящий результат МРТ его собственного мозга.

«Я, на самом деле, настолько привык к таким выпадам. Катя, вам учиться юмору и подколам нужно очень много, как и мне танцам. Поэтому я с собой всегда ношу МРТ моего головного мозга», - обратился к Кухар певец.

На своей странице в Инстаграм он пояснил, что снимок головного мозга висел у него в гримерке в качестве «арт-объекта».

Поклонники певца оценили его юмор.

«Не урыл, а закопал обожаю тебя», «Браво, Мэловин. Это нечто», «Нас ну просто порвало в этот момент», «Глядишь и рога из гримёрки пригодятся», «Мэл, это было так шикарно и смешно, что произвело эффект разорвавшейся бомбы!», «Гений юмора и ответочек», «Это нокаут», «Просто самый шикарный ответ», - пишут люди.

Напомним, Melovin из "Танців з зірками" заставил поволноваться своим видом в новом образе.

Как сообщала Politeka, Melovin показал тяжелые будни «Танців з зірками», красноречивые кадры.

Также Politeka писала, что Melovin показал, что происходит за кулисами "Танців з зірками".