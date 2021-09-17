"Но это того стоит"

Эпатажный певец и любимчик Андрея Данилко Melovin решил ничего не утаивать от своих поклонников

24-летний Константин Бочаров (настоящее имя артиста) давно хотел выйти на паркет и вот его мечта сбылась. Melovin'у в пару досталась новый хореограф на шоу - одна из самых медийных молодых танцовщиц в стране Лиза Русина. Два эфира подряд они показывали неплохой результат и сейчас готовят следующий номер. Создатели шоу интригуют, что в третьем выпуске погрузят зрителя в атмосферу величественного бала.

В своем новом посте в Инстаграм Melovin показал фрагмент видео из Patreon, где раскрывает, что творится за кулисами "Танців", передает Politeka.net.

"Мэловинаторы! Пока мы готовимся к новой танцевальной истории, предлагаю подписаться на мой канал в Patreon, где мы делимся с вами всем, что происходит за кулисами шоу!) И не забывайте, что только Ваша поддержка и голоса дают нам возможность продолжать жить на паркете и дарить любовь Вам! ❤️‍🔥💫", - обратился певец к фанатам.

Пользователи поспешили поддержать Melovin'а в комментариях:

"Бегом на патреон, это того стоит💫❤️‍🔥"

"Ждем ваш новый танец🔥👏"

"На бэкстейджи смотреть всегда одно удовольствие🔥"

"так люблю смотреть все эти видео с репетиций 😍"

"патреон Мэловина - как сам Мэловин. Там можно ожидать чего угодно. И это кайф 😏 рекомендую 💯"

Напомним, Melovin с партнершей на "Танцях з зірками" покажут настоящую страсть: рассекречена тема нового эфира

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