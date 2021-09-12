Популярный украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), которого многие помнят как фаворита Андрея Данилко во время Нацотбора на Евровидение, обратился к украинцам
Известный исполнитель MELOVIN, который покорил зрителей своим эпатажем, сейчас принимает участие в шоу "Танці з зірками", пишет Politeka.net.
Премьерный выпуск прошел пятого сентября, где артиста раскритиковали судьи.
В своем Инстаграм Константин нередко обращается к украинцам и делится яркими кадрами. Так, в одном из последних постов артист позировал в черном гольфе и очках
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"Я знаю, что ты помнишь!", - написал исполнитель, говоря, что в воскресенье выйдет на паркет в новом выпуске "Танців з зірками".
"Не пропусти! Это будет очень чувственно и вполне магически!", - добавил певец.
Публикация быстро собрала более 8000 лайков и много комментариев.
"Будем завтра там, с тобой, с вами! Как говорил Юрий Горбунов, «разорвите тот паркет пополам»! 🔥", "Мы с тобой! Любим всем сердцем, желаем удачи! 🖤", "Я болею за Вас, к сожалению я живу не в прекрасной Украине и голосовать не могу, но свои импульсы я буду посылать Вам! ✌️", "Так хочется увидеть, как танцует ваша пара вживую🙈 но все, что остается, это только мучительно ждать вечера воскресенья😅".
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