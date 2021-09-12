Популярный украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров), которого многие помнят как фаворита Андрея Данилко во время Нацотбора на Евровидение, обратился к украинцам

Известный исполнитель MELOVIN, который покорил зрителей своим эпатажем, сейчас принимает участие в шоу "Танці з зірками", пишет Politeka.net.

Премьерный выпуск прошел пятого сентября, где артиста раскритиковали судьи.

В своем Инстаграм Константин нередко обращается к украинцам и делится яркими кадрами. Так, в одном из последних постов артист позировал в черном гольфе и очках

"Я знаю, что ты помнишь!", - написал исполнитель, говоря, что в воскресенье выйдет на паркет в новом выпуске "Танців з зірками".

"Не пропусти! Это будет очень чувственно и вполне магически!", - добавил певец.

Публикация быстро собрала более 8000 лайков и много комментариев.

"Будем завтра там, с тобой, с вами! Как говорил Юрий Горбунов, «разорвите тот паркет пополам»! 🔥", "Мы с тобой! Любим всем сердцем, желаем удачи! 🖤", "Я болею за Вас, к сожалению я живу не в прекрасной Украине и голосовать не могу, но свои импульсы я буду посылать Вам! ✌️", "Так хочется увидеть, как танцует ваша пара вживую🙈 но все, что остается, это только мучительно ждать вечера воскресенья😅".

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