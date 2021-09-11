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В сети устроили модную битву среди украинских звезд

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм «ЖВЛ» опубликовали самые экстравагантные образы украинских знаменитостей, призвав подписчиков голосовать за лучший костюм.

«Кто из украинских звезд любит экстравагантные образы. Листай скорее карусель и рассматривай оригинальные луки артистов. Кто поразил вас больше всего? Делитесь в комментариях», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях украинцы стали обсуждать, чей образ им понравился больше всего.

«Надя Дорофеева невероятна, лучшая», «Настя Каменских прекрасна», «До сих пор в восторге от этого фотосета Меловина», «У Мэла всегда очень интересные и яркие образы», «Ох, какой MÉLOVIN. Это же надо такое придумать», - пишут пользователи сети.

Отметим, что на фото Melovin предстал в очень необычном образе. На его лице красовалась бронзовая маска, а тело было покрыто крашеными перчатками. Также артист вставил черную контактную линзу в один глаз, напомнив поклонникам про свою коронную фишку.

Напомним, что Melovin с партнершей по шоу подготовил эффектный танец: "Уверена, будет очень…".

Еще Politeka писала, что Melovin с партнершей по шоу покажут настоящую страсть: подробности.

Также Politeka сообщала, что Melovin признался, какой подарок хочет получить: "Ноги не ходят".