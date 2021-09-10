Відомий виконавець Melovin показав, як вони з партнеркою повертаються додому з репетицій

Як повідомляє Politeka.net, відомий український виконавець Melovin, який влітку вразив фанатів своїм камінг-аутом, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу учасник "Танців з зірками" показав у своїх сторіс виснажливі репетиції і те, як вони з партнеркою Лізою Русіною повертаються додому.

На кадрах видно, що Melovin старанно працює в залі, відпрацьовуючи всі рухи разом з партнеркою і хореографами проекту. Судячи з усього, артист викладається по повній, а це не проходить повз для його самопочуття. Співак зізнався, що після репетицій ноги не ходять.

Щоб не ходити пішки Melovin і Ліза придумали повертатися додому на самокаті. У сторіс артист якраз показав, як вони з дівчиною їдуть, а ще зізнався, що не проти отримати в дар самокат.

"З репетиції тільки так. Ноги не ходять. Приймемо самокат в дар", - весело підписав сторіс Melovin.

Нагадаємо, Melovin з партнеркою по "Танцях з зірками" підготував ефектну композицію, кадри: "Впевнена, буде дуже красиво".

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