Український співак MELOVIN показав, як тренується з партнеркою по танцях Лізою Русиною

Як пише Politeka.net, MELOVIN нещодавно заявив на всю Україну, що він любить не тільки дівчат, а й хлопців. Музикант після цього вирішив спробувати свої сили на"Танцях з зірками". Не забуває співак і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах MELOVIN показав, як танцює на паркеті разом зі своєю партнеркою. Пара рухалася під музику, тренуючи елементи танцю.

"Вже цим тижнем на 1+1", - написав MELOVIN.

Фанати подивилися понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Вальс - для когось самий банальний танець, а я в цьому шоу завжди його більше всіх чекаю І спостерігаю з завмиранням серця", " впевнена, буде дуже красиво) вдалого виступу! Не розслабляйся", " дуже красиво! Таки вальс схоже буде. Вірю і сподіваюся, що у вас все вийде! Вболіваю за вашу пару всією душею і голосувати буду що є сил".

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