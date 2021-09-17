Участник нового сезона шоу "Танці з зірками" MELOVIN (Константин Бочаров) показал, как тяжело готовиться к прямым эфирам
В начале сентября стартовал новый сезон шоу "Танці з зірками", пишет Politeka.net. Melovin стал одним из самых ожидаемых участников шоу, ведь является кумиром тысяч украинок. В Инстаграм он решил поделиться тяжелыми буднями на проекте.
«Дневники Танцев. Самый сумасшедший проект. Тяжёлый, интересный, живой и искренний! Ныряй вместе с нами!», - подписал видео артист.
В комментариях Melovinа поддержали отзывами и комплиментами.
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«И мы ныряем вместе с тобой уже который год! Иногда ты бываешь легкий и игривый! Но в этом весь ты!», «Спасибо, что делишься такими моментами. Ведь обычно зрители видят только результат на телеэкранах, но всегда интересно наблюдать, как создается все это волшебство», «Мы там с вами, на глубине) Занырнули и всплывать совсем не тянет, хоть и воздуха иногда не хватает)», - пишут многочисленные поклонники артиста.
Напомним, что Melovin заинтриговал фото, обратившись к поклонникам: "Будет очень чувственно".
Как сообщала Politeka, Melovin показал, что происходит за кулисами "Танців з зірками".
Также Politeka писала, что Melovin впечатлил новой выходкой: "Был послан с миссией…".