Участник нового сезона шоу "Танці з зірками" MELOVIN (Константин Бочаров) показал, как тяжело готовиться к прямым эфирам

В начале сентября стартовал новый сезон шоу "Танці з зірками", пишет Politeka.net. Melovin стал одним из самых ожидаемых участников шоу, ведь является кумиром тысяч украинок. В Инстаграм он решил поделиться тяжелыми буднями на проекте.

«Дневники Танцев. Самый сумасшедший проект. Тяжёлый, интересный, живой и искренний! Ныряй вместе с нами!», - подписал видео артист.

В комментариях Melovinа поддержали отзывами и комплиментами.

«И мы ныряем вместе с тобой уже который год! Иногда ты бываешь легкий и игривый! Но в этом весь ты!», «Спасибо, что делишься такими моментами. Ведь обычно зрители видят только результат на телеэкранах, но всегда интересно наблюдать, как создается все это волшебство», «Мы там с вами, на глубине) Занырнули и всплывать совсем не тянет, хоть и воздуха иногда не хватает)», - пишут многочисленные поклонники артиста.

Напомним, что Melovin заинтриговал фото, обратившись к поклонникам: "Будет очень чувственно".

Как сообщала Politeka, Melovin показал, что происходит за кулисами "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что Melovin впечатлил новой выходкой: "Был послан с миссией…".