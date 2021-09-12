Популярний український співак MELOVIN (Костянтин Бочаров), якого багато хто пам'ятає як фаворита Андрія Данилка під час Нацвідбору на Євробачення, звернувся до українців

Відомий виконавець MELOVIN, який підкорив глядачів своїм епатажем, зараз бере участь у шоу "Танці з зірками", пише Politeka.net.

Прем'єрний випуск пройшов п'ятого вересня, де артиста розкритикували судді.

У своєму Instagram Костянтин нерідко звертається до українців і ділиться яскравими кадрами. Так, в одному з останніх постів артист позував в чорному гольфі й окулярах

"Я знаю, що ти пам'ятаєш!",- написав виконавець, кажучи, що в неділю вийде на паркет у новому випуску "Танців з зірками".

"Не пропусти! Це буде дуже чуттєво і цілком магічно!",- додав співак.

Публікація швидко зібрала понад 8000 лайків і багато коментарів.

"Будемо завтра там, з тобою, з вами! Як говорив Юрій Горбунов «розірвіть той паркет навпіл"! 🔥 ", "Ми з тобою! Любимо всім серцем, бажаємо удачі! 🖤", "Я вболіваю за Вас, на жаль я живу не в прекрасній Україні і голосувати не можу, але свої імпульси я буду посилати Вам! ✌ ️ ", "Так хочеться побачити, як танцює ваша пара наживо🙈 але все, що залишається, це тільки болісно чекати вечора неділі😅".

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