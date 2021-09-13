Поки жоден випуск нового сезону шоу "Танці з зірками" не обходиться без "витівок" співака MELOVIN (Костянтина Бочарова)

Пару тижнів тому стартував новий сезон шоу "Танці з зірками", пише Politeka.net. Одним з учасників проекту став співак MELOVIN.

Артист явно з трьох суддів виділив прийму-балерину, Катерину Кухар. У першому випуску співак подарував примі справжнє серце (ймовірно, якоїсь тварини) в коробці.

У другому випуску Костянтин вирішив знову здивувати суддю, і подарував їй наручники.

"У нас сьогодні ефір "любові", тому мені дуже хочеться подарувати цей подарунок Вам. Вашому чоловікові він сподобається. Не дякуйте", - вимовив MELOVIN.

Однак Кухар подарунок не оцінила, і поставила за самбу артиста три бали.

Варто зазначити, що артист разом зі своєю партнеркою вбралися в костюми русалочок. Саме цей кадр опублікували в групі Instagram.

Користувачі Мережі стали коментувати танець Бочарова і не тільки. Деякі припустили, що MELOVIN прийшов на проект помститися Кухар за всіх попередніх учасників:

"Так смішно дивитися на те, як Кухар поставила Джамалі 6, а Меловіну 3, хоча різниця в якості танцю колосальна і не на користь Джа😢", "Меловін був посланий на Танці з місією помститися Кухар за її коментарі учасникам😂. Після його подарунків на Кухар боляче дивитися😂", " Така пластика була і такі низькі оцінки (".

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