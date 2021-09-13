Пока ни один выпуск нового сезона шоу "Танці з зірками" не обходится без "выходок" певца MELOVIN (Константина Бочарова)

Пару недель назад стартовал новый сезон шоу "Танці з зірками", пишет Politeka.net. Одним из участников проекта стал певец MELOVIN.

Артист явно из трех судей выделил приму-балерину, Екатерину Кухар. В первом выпуске певец подарил приме настоящее сердце (вероятно, какого-то животного) в коробке.

Во втором выпуске Константин решил снова удивить судью, и подарил ей наручники.

"У нас сегодня эфир "любви", поэтому мне очень хочется подарить этот подарок Вам. Вашему мужу он понравится. Не благодарите", - произенес MELOVIN.

Однако Кухар подарок не оценила, и поставила за самбу артиста три балла.

Стоит отметить, что артист вместе со своей партнершой нарядились в костюмы Русалочек. Именно этот кадр опубликовали в группе Инстаграм.

Пользователи сети стали комментировать танец Бочарова и не только. Некоторые предположили, что MELOVIN пришел на проект отомстить Кухар за всех предыдущих участников:

"Так смешно смотреть на то, как Кухар поставила Джамале 6, а Мэловину 3, хотя разница в качестве танца колоссальная и не в пользу Джа😢", "Меловин был послан на Танцы с миссией отомстить Кухар за ее комментарии участникам😂. После его подарков на Кухар больно смотреть😂", "Такая пластика была и такие низкие оценки(".

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