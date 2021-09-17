"Але це того варте"

Епатажний співак і улюбленець Андрія Данилка Melovin вирішив нічого не приховувати від своїх шанувальників

24-річний Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) давно хотів вийти на паркет і ось його мрія збулася. Melovin'у в пару дісталася новий хореограф на шоу - одна з найбільш медійних молодих танцівниць в країні Ліза Русіна. Два ефіри поспіль вони показували непоганий результат і зараз готують наступний номер.Творці шоу інтригують, що в третьому випуску занурять глядача в атмосферу величного балу.

У своєму новому пості в Instagram Melovin показав фрагмент відео з Patreon, де розкриває, що діється за лаштунками "Танців", передає Politeka.net.

"Меловінатори! Поки ми готуємося до нової танцювальної історії, пропоную підписатися на мій канал в Patreon, де ми ділимося з вами всім, що відбувається за лаштунками шоу!) І не забувайте, що тільки Ваша підтримка і голоси дають нам можливість продовжувати жити на паркеті і дарувати любов вам! ❤ ️ 🔥 💫", - звернувся співак до фанатів.

Користувачі поспішили підтримати Melovin'а в коментарях:

"Бігом на патреон, це того варте💫❤️🔥"

"Чекаємо ваш новий танець🔥 👏"

"На бекстейджі дивитися завжди одне задоволення🔥"

"так люблю дивитися всі ці відео з репетицій 😍"

"патреон Меловіна - як сам Меловін. Там можна очікувати чого завгодно. І це кайф 😏 рекомендую 💯"

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