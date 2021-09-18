Популярный украинский певец Melovin впечатлил поклонников проникновенным взглядом, продемонстрировав новый неординарный образ

Один из самых эпатажных исполнителей украинского шоу-бизнеса и фаворит Андрея Данилко Константин Бочаров (настоящее имя артиста) в последнее время радует поклонников еще и на паркете популярного проекта «Танці з зірками». 24-летний певец выступает в паре с молодой танцовщицей Лизой Русиной и пока демонстрирует неплохие результаты.

Впрочем, не забывает Melovin и о своей музыке. Как пишет Politeka.net, в новом посте на своей странице в Инстаграм певец анонсировал будущий концерт в Киеве.

«5 декабря – Киев/ StereoPlaza», - коротко сообщил своим поклонникам певец.

Он также поделился атмосферным фото, на котором позировал в экстравагантном сценическом образе. Артист был одет в черный наряд с огромным жабо. Парик с короткой челкой и макияж с черными тенями дополняли образ певца.

Поклонники тут же отреагировали на пост.

«Умеешь ты одним взглядом попадать в самое сердце», «Самый лучший Артист на свете», «Столько всего в этих глазах…», «Пьеро украинского шоу-бизнеса», «Я тебя тут еле узнала. Фото красивое, но такая боль и грусть в глазах почему-то», «На Земфиру похож», - пишут люди.

Напомним, Melovin показал тяжелые будни «Танців з зірками», красноречивые кадры.

Как сообщала Politeka, Melovin показал, что происходит за кулисами "Танців з зірками".

Также Politeka писала, что фаворит Данилко Melovin поразил новой выходкой.