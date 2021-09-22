Звезда «Женского квартала» Александра Машлятина, которая покинула "Танці з зірками" после третьего финала высказалась о суддействе Екатерины Кухар

Соответствующее заявление она сделала в программе «Твій день».

Ведущий поинтересовался у Машлятиной, считает ли она, что Кухар ее засудила.

«Набросились на ту Катю. Что Кухар засудила? Катя все по делу разложила. Ну, реально. Почему я была такая огорченная, потому что я знаю свои ошибки, я их видела там на генпрогоне… просто у меня не было времени их исправить. Я очень хотела», - ответила звезда «Женского квартала».

В свою очередь Кухар решила озвучить мнение жюри о танцах Машлятиной.

«Сашенька, я тебе скажу от всех членов жюри, что у тебя было так мало времени, что ты не смогла полностью раскрыть свой потенциал, который в тебе был. Поэтому не расстраивайся», - сказала балерина.

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