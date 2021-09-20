Шоумен и телеведущий Юрий Горбунов, который является бессменным ведущим «Танців з зірками», показал, что происходит за кулисами шоу после окончания прямого эфира

Как передает Politeka.net, 19 сентября состоялся третий эфир танцевального шоу. В финале проект покинула пара звезды «Женского квартала» Александры Машлятиной и Дениса Самсона. При этом лидерами турнирной таблицы стала Александра Зарицкая из KAZKA и актер Константин Войтенко.

51-летний Юрий Горбунов, который любит показывать поклонникам закулисье популярного шоу, снял на видео момент окончания прямого эфира. Он заснял Машлятину, которая принимала слова поддержки от других участников шоу. На видео Александра обнималась с солисткой KAZKA Зарицкой.

«Закончился эфир. Александра Машлятина покидает шоу. Сашка, ты была крутая. Горжусь тобой. Ты большая молодец. А это наши участники. Они, конечно, расстроены. Кроме тех, кто остался. Это танцы», - прокомментировал происходящее Горбунов.

Напомним, что Горбунов удивил стильным образом со звездной женой: "Мистер и миссис элегантность".

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