Відомий шоумен і телеведучий Юрій Горбунов похвалився сином через місяць після його народження

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим. Також він прославився як продюсер фільмів "Скажене весілля" і актор у безлічі кінокартин. Як відомо, телеведучий одружився на Каті Осадчій в 2017-му році, і в тому ж році у них народився син Іван.

Цього разу телеведучий опублікував нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Юрій показує молодшого сина - Данилу. Як відомо, Катя Осадча народила другого сина Юрію Горбунову місяць тому.

"У нас сьогодні ювілей! Наш молодший один місяць!

Зростати синок здоровий і щасливий !! Вітати ти, мій Катя Осадча", - поділився радістю телеведучий.

Фанати залишили безліч приємних слів для Юрія Горбунова та його дружини Осадчої: "Найкращі побажання вашій родині!", "Вітаю вас!", "Прекрасна сім'я", "Хороша у вас сім'я. Молодці!", "Вітаю! Синочку і батькам щастя здоров'я любові і всього самого найкращого!".

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