Відомий шоумен і телеведучий Юрій Горбунов похвалився сином через місяць після його народження
Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим. Також він прославився як продюсер фільмів "Скажене весілля" і актор у безлічі кінокартин. Як відомо, телеведучий одружився на Каті Осадчій в 2017-му році, і в тому ж році у них народився син Іван.
Цього разу телеведучий опублікував нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Юрій показує молодшого сина - Данилу. Як відомо, Катя Осадча народила другого сина Юрію Горбунову місяць тому.
"У нас сьогодні ювілей! Наш молодший один місяць!
Орбакайте засвітила, як зараз виглядає 72-річна Пугачова: "У Алли траур?"
З Поляковою сталася біда прямо на концерті, довелося викликати лікаря: "Буде колоти..."
Зірка "Скаженого весілля" Трінчер влаштувала спекотну фотосесію з дзеркалом посеред поля: "Кішка"
"Холостячку" Мішину в купальнику вітають з вагітністю: "Животик себе проявляє"
Сніг і заморозки обрушаться на Україну, синоптики озвучили невтішний прогноз: коли чекати похолодання
Зростати синок здоровий і щасливий !! Вітати ти, мій Катя Осадча", - поділився радістю телеведучий.
Фанати залишили безліч приємних слів для Юрія Горбунова та його дружини Осадчої: "Найкращі побажання вашій родині!", "Вітаю вас!", "Прекрасна сім'я", "Хороша у вас сім'я. Молодці!", "Вітаю! Синочку і батькам щастя здоров'я любові і всього самого найкращого!".
Раніше повідомлялося, Горбунов покрасувався стильним образом разом з Осадчою на вечірці: "Містер і місіс елегантність"
Також, життя Каті Осадчої різко змінилося після народження третьої дитини: "Біжу з роботи швидше додому..."
Politeka розповідала, Горбунов показав, що творилося за лаштунками "Танців з зірками" після вильоту Люленова: "Краще нехай гуморит..."