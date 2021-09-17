Известная телеведущая Катя Осадчая похвасталась шикарным видом на новых фото

Как передает Politeka.net, Катя Осадча является известной ведущей. Она в 2017-ом году вышла замуж за телеведущего и актера Юрия. Недавно Катя Осадча родила малыша, после чего сразу приступила к работе.

На этот раз Осадчая поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах телеведущая позирует перед камерой в белом легком платье, которое может казаться полупрозрачным под солнечными лучами.

"Пятница ... раньше на пятничные вечера планировали веселье) а теперь все наше веселье дома, бегу с работы быстрее домой.

А в вас какие планы на вечер? ", - спросила телеведущая.

Поклонники оставили для Кати множество приятных слов в комментариях: "Катя ,вы просто молодец и вы для меня пример целеустремлённости", "Красивая", "Огонь", "Такие же как и у Вас. У нас маленькая дочь 11 мес, которая требует постоянного внимания".

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