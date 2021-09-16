Украинская телеведущая Катя Осадчая показала себя с маленьким сыночком

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая в 2017 году вышла замуж за телеведущего Юрия Горбунова. Красотка сразу родила сына Ивана. Недавно звезда снова родила, но уже вернулась к работе. Катя также активно ведет страничку в Инстаграм, где делится всем интересным.

В этот раз красотка показала, как позировала для модного глянца. Осадчая вспомнила все свои фотосессии для этого журнала.

"На фото не младший сын, хотя сейчас и кормлю, поэтому фотография актуальна

Вчера журнал Elle отметил двадцатую годовщину и дал повод вспомнить свои съемки. Две очень разные обложки, одна о материнстве, вторая о карьере и цели. Помню, как для первой обложки я неистово худела, чтобы войти в свою идеальную модельную форму :)", - написала Катя.

Фанаты поставили более 6 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как красиво", "Какая необычная и красивая", "Вы очень красиво выглядите", "Красавица Катя", "Прекрасные, вдохновленные фото", "На первом фото я подумала, что это Сара Джессика Паркер. Вы очень красива".

Напомним, Горбунов в черном костюме устроил дерзкие танцы в гримерке перед Осадчей

А еще Politeka писала, что Осадчей предрекли проблемы со здоровьем и финансами

Такжже Politeka сообщала, что Осадчая в эффектном наряде прикрыла лицо сеточкой, очаровав загадочным видом



