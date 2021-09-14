Известная телеведущая Катя Осадчая впечатлила новыми кадрами с празднования дня рождения

Как пишет Politeka.net, 12 сентября телеведущая громко отгуляла свой день рождения на яхте. 38-летняя звезда была одета в легкий стильный брючный костюм, который подчеркнул ее идеальную фигуру. На свежих фото Осадчая искренне улыбалась, пока ветер играл с ее волосами и элементами костюма.

«Фото для продолжения теплых дней», - подписала снимок звезда.

В комментариях звездной красотке оставили массу приятных слов.

«Красивая. Будь самой счастливой», «Счастливая красотка», «Как же вас все хотят видеть на Экзамене у Маши Ефросининой. Мне кажется, это было бы мега крутое интервью», «Очень мило», «От такого яркого и светлого фото невозможно не почувствовать солнечного тепла», «Катя, вы просто молодец и вы для меня пример целеустремленности», - пишут поклонники.

Добавим, что на празднике у Осадчей собралась настоящая звездная компания.

Напомним, что Осадчая закатила масштабную вечеринку на яхте: "Бимба!".

Как сообщала Politeka, Кате Осадчей нашли замену в "Світському житті": "Ждете?".

Также Politeka писала, что Осадчая показала, как веселилась с Каменских и Астафьевой на роскошной яхте: "До неприличия".