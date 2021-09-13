Знаменита українська телеведуча Катя Осадча влаштувала яскраву вечірку в компанії знаменитих друзів

Ведуча Катерина Осадча вчора ввечері бурхливо відсвяткувала своє 38-річчя. Причому почала отримувати привітання і подарунки зірка ще з самого ранку. Відвідати вранці зірку вирішили сусіди і куми - Потап і Настя Каменських.

Після цього Катерина поспішила організувати цілий вечір з розвагами в компанії дорогих їй людей. На вечір були запрошені багато зірок, а деякі з них ще й встигли відзначитися.

Наприклад, до Осадчої на вечірку і наступний пікнік Каменських взагалі прийшла зі своєю їжею. А Даша Астаф'єва і Анна Андрійчук показали вельми запальні танці в стильних костюмах. Маша Єфросиніна встигла на свято всього за кілька годин до вильоту, тому поїхала з неї заздалегідь.

"Екскурсії, не дорого. Не погода, а казка. Бімба! Це було дуже здорово, а потім на роботу" - коментувала кадри Каменських.

Соня Плакидюк разом з багатьма колегами показала багато Сторі, відзнятими на яхті, де вони відпочивали всі разом. Катерина Осадча також влаштувала пікнік після плавання, де присутні добре відпочили.

"Я дуже добре пам'ятаю свою маму в 38, ми полетіли разом в Париж, я на довгі два роки, а мама на два тижні, подивитися, як я влаштувалася. Мама нас годувала вечерями і гуляла по Парижу, поки я ходила по кастингах. Я дуже пишалася, що у мене така сучасна мама. І ось 38 мені і я сподіваюся, що Ілля теж пишається і я теж сучасна", - написала Катя.

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