Шоумен и актер Юрий Горбунов, ставший недавно отцом во второй раз, поделился в соцсети ярким событием

Как известно, у 51-летнего Горбунова и его 37-летней супруги ведущей Кати Осадчей 19 августа родился ребенок. Пара назвала мальчика Даниилом. У них уже есть пятилетний сын Иван, а у Осадчей - еще один ребенок от первого брака, восемнадцатилетний Илья.

Осадчая очень быстро пришла в норму после родов и уже через пять дней вела программу с торжеств по случаю Дня Независимости. Горбунов, как видим, не отстает от своей возлюбленной, и тоже весь в работе. Правда, не всегда. В своих последних "сториз" в Инстаграм актер показал, как отмечает с коллегами окончание съемок комедийного сериала (на актерском слэнге "шапка"), передает Politeka.net.

"У нас "шапка", мы празднуем окончание съемок "Скажених сусідів". И наконец все могут расслабиться", - говорит на кадрах Горбунов, засветив роскошное застолье и коллег с бокалами.

"А это наши девчонки", - Юрий решил обойти все столы, чтобы запечатлеть столь радостное событие.

Осадчей при этом рядом с ним не было. Видимо, ей "выпал жребий" остаться дома и смотреть за детьми.

Ранее сообщалось, Горбунов, рассекретивший имя младшего сына, оказался за решеткой ради Оскара: "Крутая история"

Также, Осадчая обнажилась на последнем месяце беременности, закулисье скандальной съемки: "Не такой живот"

Politeka рассказывала, Осадчая рассказала, сколько лишних килограмм набрала во время беременности: "Те разы они ушли очень быстро..."