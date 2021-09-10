Шоумен и актер Юрий Горбунов, ставший недавно отцом во второй раз, поделился в соцсети ярким событием
Как известно, у 51-летнего Горбунова и его 37-летней супруги ведущей Кати Осадчей 19 августа родился ребенок. Пара назвала мальчика Даниилом. У них уже есть пятилетний сын Иван, а у Осадчей - еще один ребенок от первого брака, восемнадцатилетний Илья.
Осадчая очень быстро пришла в норму после родов и уже через пять дней вела программу с торжеств по случаю Дня Независимости. Горбунов, как видим, не отстает от своей возлюбленной, и тоже весь в работе. Правда, не всегда. В своих последних "сториз" в Инстаграм актер показал, как отмечает с коллегами окончание съемок комедийного сериала (на актерском слэнге "шапка"), передает Politeka.net.
"У нас "шапка", мы празднуем окончание съемок "Скажених сусідів". И наконец все могут расслабиться", - говорит на кадрах Горбунов, засветив роскошное застолье и коллег с бокалами.
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"А это наши девчонки", - Юрий решил обойти все столы, чтобы запечатлеть столь радостное событие.
Осадчей при этом рядом с ним не было. Видимо, ей "выпал жребий" остаться дома и смотреть за детьми.
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