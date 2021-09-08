Юрий Горбунов рассказал о своей мечте
Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным шоуменом и продюсером. Также он сыграл во многих фильмах, в том числе и в картинах, которые спродюсировал. Сейчас идет работа над сериалом "Скаженi сусiди". Он является продолжением успешного фильма "Скажене весiлля". Недавно Юрий раскрыл имя своего младшего сына - мальчина назвали Даниил.
На этот раз на странице известного медиа-продакшна, который занимается съемками нового сериала "Скаженi сусiди" появились новые кадры. На них видно, как проходили съемки.
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Съемочная команда сообщила о том, что съемки уже завершены и сериал отправляется на монтаж.
Также продюсер сериала Юрий Горбунов заговорил о том, что хочет получить Оскар за эту кинокартину. Об этом сообщает издание "РБК-Украина".
"Почему она "выстрелила", и нашла отклик в сердцах украинцев? Потому что это кино о нас, об украинцах. Каждый узнал себя, своего отца, своего соседа. И тогда я понял, что для нас гораздо ближе всегда будет то, что происходит вокруг нас. Те люди, звезды Голливуда - где-то там далеко. Но, конечно, я как актер, продюсер - я мечтаю получить "Оскар". Если бы Уинфри взяла у меня интервью - это было бы классно, крутая история, о которой можно мечтать. И здесь среди коллег есть американский режиссер Тим Стори, друг Опры Уинфри, может, он ей это передаст", - рассказал Юрий Горбунов.
Ранее сообщалось, Горбунов признался, что удалось передать сыну от себя и Осадчей: "Иван взял...."
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