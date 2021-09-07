Известный телеведущий Юрий Горбунов показал кадр с нового фильма с его участием

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является популярным украинским шоуменом. Он прославился как телеведущий и продюсер. Юрий играл во множестве фильмов, в том числе и в кинокартинах, которые сам продюсировал. Также, стоит отметить, что актер женился на популярной телеведущей Кате Осадчей, с которой у них недавно родился второй сын. Шоумен активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из жизни.

На этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, сейчас проходят съемки фильма "Скажене весілля 3", в котором участвует Юрий Горбунов. Премьера фильма состоится в 2021-ом году, а пока актер радует зрителей кадрами с монтажа. На снимке персонаж Юрия - Назар стоит за решеткой в женском платье и держит шляпу.

"Действительно бешеные соседи", подписал фото телеведущий.

Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз в Инстаграм этого не предусматривает.

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