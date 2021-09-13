Знаменитая украинская телеведущая Катя Осадчая устроила яркую вечеринку в компании знаменитых друзей

Ведущая Екатерина Осадчая вчера вечером бурно отпраздновала свое 38-летие. Причем начала получать поздравления и подарки звезда еще с самого утра. Навестить утром звезду решили соседи и кумовья - Потап и Настя Каменских.

После этого Катерина поспешила организовать целый вечер с развлечениями в компании дорогих ей людей. На вечер были приглашены многие звезды, а некоторые из них еще и успели отличиться.

К примеру, к Осадчей на вечеринку и последующий пикник Каменских вообще пришла со своей едой. А Даша Астафьева и Анна Андрийчук показали весьма зажигательные танцы в стильных костюмах. Маша Ефросинина успела на праздник всего за несколько часов до вылета, поэтому уехала с нее заранее.

"Экскурсии, не дорого. Не погода, а сказка. Бимба! Это было очень здорово, а потом на работу" - комментировала кадры Каменских.

Соня Плакидюк вместе с многими коллегами показала много Стори, отснятыми на яхте, где они отдыхали все вместе. Катерина Осадчая также устроила пикник после плавания, где присутствующие хорошо отдохнули.

"Я очень хорошо помню свою маму в 38, мы полетели вместе в Париж, я на долгие два года, а мама на две недели, посмотреть, как я устроилась. Мама нас кормила ужинами и гуляла по Парижу, пока я ходила по кастингам. Я очень гордилась, что у меня такая современная мама. И вот 38 мне и я надеюсь, что Илья тоже гордится и я тоже современная", - написала Катя.

Напомним, Осадчая без обуви и в одном домашнем халате показала, как проводит время с маленькким сыном

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