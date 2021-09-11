Известная украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с поклонниками новой фотографией

Как пишет Politeka.net, 37-летняя телеведущая Екатерина Осадчая, которую украинцы знают как ведущую программы "Светская жизнь", недавно в третий раз стала мамой. Чуть меньше месяца назад телеведущая родила третьего сына от шоумена Юрия Горбунова, с которым обручилась в 2017 году. Звездная пара воспитывает троих ребят – маленького Данила, 4-летнего Ивана и сына Осадчей от первого брака Илью.

Сейчас Катя окунулась в заботы за маленьким сыном, о чем часто рассказывает в своем Instagram. В этот раз телеведущая поделилась чувственным фото с коляской. Осадчая в белом халате и с чашкой любимого напитка стояла босиком на газоне.

"Лето вернулось - подарок на выходные 👯♀️ а как проходит ваша суббота?",- написала Катя.

Поклонники в комментариях ответили на вопросы и сделали Осадчей много комплиментов.

"Отдыхаем", "иду в гости", "действительно настоящий подарок для нас", "очень красивая женщина 😍😍😍😍😍😍 ", "а чашка какая шикарная 💙 ", " провожу время с семьей дома 💘🤗💘🤗💘😘😘😘😘😘😘", - написали в комментариях.

Ранее Politeka писала, что Осадчая выбесила украинцев дорогой покупкой: "если бы у медсестры зарплата была 100 тысяч...".

Напомним, что Осадчая с Горбуновым показали семейную идиллию, украинцы в восторге: "Как сцена из фильма старого".

A еще Politeka сообщала, что Горбунов отправился на банкет, пока Осадчая с новорожденным дома: "наконец-то все могут расслабиться".