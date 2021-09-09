Популярна українська телеведуча Катя Осадча 19 серпня втретє стала мамою, і зараз розкриває деталі свого життя багатодітної мами

Телеведуча намагається поєднувати робіт і материнство, передає Politeka.net. А у своєму Instagram зірка часто розповідає про звичайні будні.

Зокрема, в нових сторіс Осадча зізналася, з якими труднощами зіткнулася після народження третього сина.

На нових кадрах ведуча зняла свій ноутбук.

"Дітей вклала. Починається чергова подорож державою в смартфоні. У мене ще тиждень, щоб нарешті отримати свідоцтво про народження", - поскаржилася українська знаменитість.

Як виявляється, Осадча зіткнулася з проблемами при реєстрації дитини в державній програмі, що позиціонується, як легкий і швидкий спосіб зробити важливу операцію.

"Година часу і ніяк не закінчує реєстрацію, хоч убийся. Михайло Федоров, як це побороти, які магічні слова потрібно сказати", - написала телеведуча, звернувшись до українського чиновника.

"А обіцяли 10 хвилин. Продовжимо завтра. Добраніч", - підсумувала Катерина.

Зазначимо, Катя Осадча в шлюбі з колегою Юрієм Горбуновим народила третього сина, пара вже виховує спільну дитину Івана (2017 р.н), а також телеведуча - мама Іллі (2002 р. н.) від попереднього шлюбу.

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