Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая 19 августа в третий раз стала мамой, и сейчас раскрывает детали своей жизни многодетной мамы

Телеведущая старается совмещать работ и материнство, передает Politeka.net. А в своем Инстаграм звезда часто рассказывает об обычных буднях.

В частности, в новых сторис Осадчая призналась, с какими трудностями столкнулась после рождения третьего сына.

На новых кадрах ведущая засняла свой ноутбук.

"Детей уложила. Начинается очередное путешествие государством в смартфоне. У меня еще неделя, чтобы наконец-то получить свидетельство о рождении", - пожаловалась украинская знаменитость.

Как оказывается, Осадчая столкнулась с проблемами при регистрации ребенка в государственной программе, позиционирующуюся, как легкий и быстрый способ сделать важную операцию.

"Час времени и никак не заканчивает регистрацию, хоть убейся. Михаил Федоров, как это побороть, какие магические слова нужно сказать", - написала телеведущая, обратившись к украинскому чиновнику.

"А обещали 10 минут. Продолжим завтра. Спокойной ночи", - подытожила Екатерина.

Отметим, Катя Осадчая в браке с коллегой Юрием Горбуновым родила третьего сына, пара уже воспитывает общего ребенка Ивана (2017 г.р), а также телеведущая - мама Ильи (2002 г.р.) от предыдущего брака.

Напомним, Осадчая рассказала, сколько лишних килограмм набрала во время беременности

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