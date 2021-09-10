Фешн-фотограф Соня Плакидюк, зірка "Супер топ-модель по-українськи", показала результат роботи з Катею Осадчою і Юрієм Горбуновим

Як пише Politeka.net, Юрій і Катя офіційно оформили відносини в 2017 році. Після цього Осадча народила Горбунову сина Івана, а нещодавно у сім'ї з'явилася ще одна дитина. Пара вирішила зробити фотосесію, звернувшись до популярного фотографа Соні Плакидюк.

Соня у себе на сторінці в Instagram показала результат зйомки, опублікувавши кілька фотографій. На фото Юрій сидів на стільці, Осадча стояла поруч, а син Іван намагався забратися до батька.

"Я так і не змогла вибрати, колір або чорно-біле?",- написала Соня.

Фанати поставили понад 11 тисяч лайків і написали коментарі:

"Колір красивіше"," чорно-біле супер"," складний вибір"," в кольоровий більше тепла"," Колір, живе фото", " мені ЧБ дуже подобається. Як сцена з фільму старого", "тут безумовно Колір", "колір і чб супер".

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