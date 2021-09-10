Фэшн-фотограф Соня Плакидюк, звезда "Супер топ-модель по-украински", показала результат работы с Катей Осадчей и Юрием Горбуновым

Как пишет Politeka.net, Юрий и Катя официально оформили отношения в 2017 году. После этого Осадчая родила Горбунову сына Ивана, а недавно у семьи появился еще один ребенок. Пара решила сделать фотосессию, обратившись к популярному фотографу Соне Плакидюк.

Соня у себя на страничке в Инстаграм показала результат съемки, опубликовав несколько фотографий. На фото Юрий сидел на стуле, Осадчая стояла рядом, а сын Иван пытался забраться к отцу.

"Я так и не смогла выбрать, цвет или черно-белое?", - написала Соня.

Фанаты поставили более 11 тысяч лайков и написали комментарии:

"Цвет красивее", "Черно-белое супер", "Сложный выбор", "В цветной больше тепла", "Цвет, живое фото", "Мне ЧБ очень нравится. Как сцена из фильма старого", "Тут безусловно цвет", "Цвет и чб супер".

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