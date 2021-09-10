Шоумен і актор Юрій Горбунов, який став нещодавно батьком вдруге, поділився в соцмережі яскравою подією

Як відомо, у 51-річного Горбунова і його 37-річної дружини ведучої Каті Осадчої 19 серпня народилася дитина. Пара назвала хлопчика Данилом. У них вже є п'ятирічний син Іван, а у Осадчої - ще одна дитина від першого шлюбу, вісімнадцятирічний Ілля.

Осадча дуже швидко прийшла в норму після пологів і вже через п'ять днів вела програму з урочистостей з нагоди Дня Незалежності. Горбунов, як бачимо, не відстає від своєї коханої, і теж весь в роботі. Правда, не завжди. У своїх останніх "сторіз" в Instagram актор показав, як святкує з колегами закінчення зйомок комедійного серіалу (на акторському сленгу "шапка"), передає Politeka.net.

"У нас "шапка", ми святкуємо закінчення зйомок "Скажених сусідів". І нарешті всі можуть розслабитися", - говорить на кадрах Горбунов, засвітивши розкішне застілля і колег з келихами.

"А це наші дівчата", - Юрій вирішив обійти всі столи, щоб закарбувати напам'ять таку радісну подію.

Осадчої при цьому поруч з ним не було. Мабуть, їй "випав жереб" залишитися вдома і приглядати за дітьми.

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