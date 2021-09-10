Ведуча Катя Осадча нарвалася на критику, виставивши нове фото в соцмережі

Як відомо, 37-річна зірка нещодавно народила своєму чоловікові Юрію Горбунову другого сина. Вже через п'ять днів, виписавшись з пологового будинку, Осадча вийшла на роботу. В своєму новому пості в Instagram, ведуча показала "помічника", з яким вона може швидко і ефективно справлятися зі справами, передає Politeka.net.

Усміхнена Катя позувала на фото в рожевій маєчці, а на колінах тримала ноутбук.

"Що мені подобається в сучасній техніці, це те, що її постійно вдосконалюють. Зробила собі подарунок - оновила ноутбук... ще швидше попередніх моделей і може без підзарядки працювати автономно цілих 15 годин. Я багато часу проводжу в машині, тому мені це стане в нагоді, і попрацювати можна і власні справи вирішити. За кілька хвилин можу зробити класну презентацію і швидко перекинути собі на телефон. Це дуже зручно. А ще він зовсім не шумить і не нагрівається, що стало для мене взагалі новиною. А ви робите собі подарунки?", - розповіла Осадча, поцікавившись в кінці у своїх підписників.

Користувачі кинулися коментувати. Багато хто тут же прикинув вартість новенького ноутбука, позаздривши Осадчій:

"Ну як сказати, якби в медсестри зарплата була 100 тис, то робила б собі такі подарунки, а за 4500 грн якось не виходить"

"З такими зарплатами 5000 на місяць собі багато не дозволиш. А ви, Катя, молодець. Добре, що праця оцінюється вище. Це добре"

"Ми звичайно, раді за вас... 😀. А ви ще встигаєте і рекламою займатися... бо і там щось "капне". А людей з малими доходами, це тільки дратує. Ось почитайте що пишуть, чи не так?"

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