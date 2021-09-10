Ведущая Катя Осадчая нарвалась на критику, выставив новое фото в соцсети

Как известно, 37-летняя звезда недавно родила своему мужу Юрию Горбунову второго сына. Уже через пять дней, выписавшись из роддома, Осадчая вовсю работала. В своем новом посте в Инстаграм, ведущая показала "помощника", с которым она может быстро и эффективно справляться с делами, передает Politeka.net.

Улыбающаяся Катя позировала на фото в розовой маечке, а на коленях держала ноутбук.

"Что мне нравится в современной технике, это то, что ее постоянно совершенствуют. Сделала себе подарок - обновила ноутбук... еще быстрее предыдущих моделей и может без подзарядки работать автономно целых 15 часов. Я много времени провожу в машине, поэтому мне это пригодится, и поработать можно и собственные дела решить. За несколько минут могу сделать классную презентацию и быстро перебросить себе на телефон. Это очень удобно. А еще он совсем не шумит и не нагревается, что стало для меня вообще новостью. А вы делаете себе подарки?", - рассказала Осадчая, поинтересовавшись в конце у своих подписчиков.

Пользователи кинулись комментировать. Многие тут же прикинули стоимость новенького ноутбука, позавидовав Осадчей:

"Ну как сказать, если бы у медсестры зарплата была 100 тыс, то делала бы себе такие подарки, а за 4500 грн как-то не получается"

"С такими зарплатами 5000 в месяц себе много не позволишь. А вы, Катя, молодец. Хорошо, что труд оценивается выше. Это хорошо"

"Мы конечно, рады за вас... 😀. А вы еще успеваете и рекламой заниматься... ибо и там что-то "капнет". А людей с малыми доходами, это только раздражает. Вот почитайте что пишут, не правда ли?"

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