Известная телеведущая Катя Осадчая показала, как выглядит всего через три недели после родов

Катерина Осадчая не скрывает свою личную жизнь и часто показывает, как проводит время с семьей и детьми. При этом звезда много работает и постоянно ездит на съемки передачи, которую ведет уже много лет.

Даже через три дня после родов звезда приехала на съемки и взяла интервью у нескольких звезд, не желая пропускать работу. Через три недели после родов Осадчая также решила показать, как уделяет время себе и нежится в личном бассейне дома, пока детей рядом нет.

«Пока младший спит. Хочется продолжить себе лето» - прокомментировала артистка фото.

На снимках довольная Осадчая позировала в бассейне и показывала, как хорошо ей отдыхается в свободные минуты. В ярко-голубом купальнике и без макияжа Осадчая выглядела весьма естественной и довольной.

Ранее также телеведущая поделилась кадрами с бекстейджа недавней съемки в Инстаграм. Как известно, съемку проводила Соня Плакидюк для журнала "Viva". В сети на Катю Осадчую "накинулись" из-за фото, где беременная телеведущая прикрылась лишь простыней.

"Вы очень красивая, но если честно думала, что Вы не будете оголятся, как другие. Или за это так много платят, что нельзя устоять", "И к чему это....это личное, зачем выставлять на показ))", "Не ожидала от Кати такого открытого снимка...Очень ЖАЛЬ..".

Ранее сообщалось, Осадчая рассказала, сколько лишних килограмм набрала во время беременности: "Те разы они ушли очень быстро..."

Также, Катя Осадчая разделась на последнем месяце беременности, фото уже в Сети: "Неприятно потрясена…"

Politeka рассказывала, Осадчая обнародовала любопытные фото с Кошевым и не только: "Последнее селфи перед родами"