На шоу "Світське життя" , яке веде Катя Осадча довгі роки несподівано відбулася заміна
Як передає Politeka.net, Катя Осадча відома як популярна телеведуча. Вона у шлюбі з українським ведучим Юрієм Горбуновим. Як повідомлялося раніше, Катерина нещодавно народила сина, і тепер у неї троє дітей. Варто відзначити, що ведуча довгі роки веде програму "Світське життя".
Так, цього разу Настя Каменських опублікувала нові відео на своїй сторінці в Instagram. Як виявилося, саме Настя Каменських стала новою тимчасовою ведучою в програмі "Світське життя".
"А сьогодні у нас така Зоряна світська репортерка. Я стала ведучою "Світське життя" чекаєте подивитися?",- запитала Настя Каменських.
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Артистка показала, як бере інтерв'ю у відомого шеф-кухаря Євгена Клопотенка.
"Тут були секрети, які я вам розповідати не буду. Потім подивіться", - підкреслила співачка.
Також Настя Каменських взяла інтерв'ю у відомої артистки Alyona Alyona і телеведучої Лесі Нікітюк.
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