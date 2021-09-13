Известная телеведущая Катя Осадчая показала кадры с празднования Дня Рождения

Как передает Politeka.net, Катя Осадча является известной ведущей. Она в 2017-ом году вышла замуж за телеведущего и актера Юрия. Недавно Катя Осадча родила малыша, после чего сразу приступила к работе. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз телеведущая поделилась новой серией фотографий на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Осадчая на яхте вся в белом позирует на камеру. Она праздновала вчера день рождения, ей исполнилось 38 лет.

На День Рождения к телеведущей пришли звезды украинского шоу-бизнеса - Настя Каменских, Даша Астафьева, Маша Ефросинина, Анна Андрийчук и другие.

"Девушки, спасибо за этот день ❤️ теплый, веселый, насыщенный событиями. 12.09.2021 запомнится таким, как на фотографиях", - подписала фото телеведущая.

Напомним, что недавно Катя Осадчая родила третьего сына, которого назвали - Данила. Это второй ребенок в браке с Юрией Горбуновым.

Поклонники оставили телеведущей множество приятных комментариев: "Милая, до неприличия", "Классно, не всем дано на яхте".

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Politeka рассказывала, Осадчая закатила грандиозную вечеринку на дорогой яхте вместе с Каменских, Ефросининой и Астафьевой: "Бимба!"



