Известная телеведущая Катя Осадчая накануне Дня Рождения показала себя без макияжа в бассейне
Как передает Politeka.net, Катя Осадча является известной ведущей. Она в 2017-ом году вышла замуж за телеведущего и актера Юрия Горбунова. Позже у них появился ребенок - Иван, сейчас ему 4 года. Недавно Катя Осадча родила малыша, после чего сразу приступила к работе. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.
На этот раз телеведущая поделилась новыми фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах она показывает себя в короткой майке в бело-розовом цвете и коротких спортивных шортиках. Также, стоит отметить, что она полностью без макияжа, и видно её натуральную красоту.
"37. Последний день", - подписала фото Катя Осадча.
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Как известно, у телеведущей День Рождения 12 сентября. Ей исполнится 38 лет.
Реакций и комментариев под фото нет, поскольку формат Сториз этого не предусматривает.
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