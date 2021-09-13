Модельер Андре Тан трогательно обратился к Катерине Осадчей, поздравив с праздником

Сегодня телеведущая Катерина Осадчая празднует день рождения. Поэтому знаменитый украинский дизайнер решил трогательно поздравить свою коллегу, с которой много лет поддерживает дружеские отношения.

«Профессионализм, утонченность, гармоничность, стрессоустойчивость, готовность работать 24/7 — это все про kosadcha. Ты замечательная жена, мать и просто восхитительная женщина. Юре @gorbunovyuriy невероятно повезло!

Желаю здоровья, вдохновения и самых грандиозных успехов во всех проектах и начинаниях. Пусть все мечты сбудутся!! С Днем Рождения, Катя! Я безумно благодарен нашей тёплой дружбе, спасибо тебе!» - высказался Андре Тан, публикуя совместные фото с Катериной.

Поклонники тоже поддержали обращение:

«Первое фото великолепно 🤗; Как красиво сказано!🔥❤️; присоединяюсь к поздравлениям; Как искренне сказано😍 @kosadcha не возможно повторить ни одной ведущей🔥; Даа без макияжа девушки порой никакие; не важно, с праздником!».

Также ранее 38-летний дизайнер одежды похвастася успехами в Инстаграм. Андре Тан показал в "сториз", как проводит закупки в Италии.

"Конечно, я приехал закупать ткани в Италию для коллекции F/W 2022-23", - сообщил он в подписи, прикупив немало рулонов.

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