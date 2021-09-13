Модельер Андре Тан трогательно обратился к Катерине Осадчей, поздравив с праздником
Сегодня телеведущая Катерина Осадчая празднует день рождения. Поэтому знаменитый украинский дизайнер решил трогательно поздравить свою коллегу, с которой много лет поддерживает дружеские отношения.
«Профессионализм, утонченность, гармоничность, стрессоустойчивость, готовность работать 24/7 — это все про kosadcha. Ты замечательная жена, мать и просто восхитительная женщина. Юре @gorbunovyuriy невероятно повезло!
Желаю здоровья, вдохновения и самых грандиозных успехов во всех проектах и начинаниях. Пусть все мечты сбудутся!! С Днем Рождения, Катя! Я безумно благодарен нашей тёплой дружбе, спасибо тебе!» - высказался Андре Тан, публикуя совместные фото с Катериной.
Беда у Пугачевой, звезду забрали с похорон близкого друга в плачевном состоянии: "Галкин взял за руку и..."
Победитель "Голосу країни" Сасанчин засветил беременную невесту в постели без прикрас: "Не знает, как..."
Тело украинского судьи обнаружили под Киевом: всплыли загадочные обстоятельства трагедии
Оборвалась жизнь легендарной певицы-красавицы, ее друзья безутешны: "Как сложно..."
Украинцы переругались из-за самого горячего участника «Танців з зірками»: «Только телом красивый»
Поклонники тоже поддержали обращение:
«Первое фото великолепно 🤗; Как красиво сказано!🔥❤️; присоединяюсь к поздравлениям; Как искренне сказано😍 @kosadcha не возможно повторить ни одной ведущей🔥; Даа без макияжа девушки порой никакие; не важно, с праздником!».
Также ранее 38-летний дизайнер одежды похвастася успехами в Инстаграм. Андре Тан показал в "сториз", как проводит закупки в Италии.
"Конечно, я приехал закупать ткани в Италию для коллекции F/W 2022-23", - сообщил он в подписи, прикупив немало рулонов.
Напомним, Андре Тан расплакался на "экзамене" у Ефросининой: "У меня до сих пор на теле очень много..."
Как сообщала Politeka, Андре Тан с маленькой дочкой на руках растрогал признанием: «Ради этого и жил…»
Также Politeka писала, что ведущий Голосу країни отыгрался на Андре Тане за издевки над внешностью: "Это шо, топ?"