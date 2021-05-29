Бизнесвумен и бывшая жена модельера Андре Тана, Алина Харечко, рассказала, как ей приходилось жить после развода

Основательница бренда базовой одежды Алина Харечко и ее муж Андре Тан недавно объявили о разводе, передает Politeka.net. Женщина не скрывает, как преодолела тот нелегкий период.

В своем новом посте в Инстаграм звезда поделилась, как год назад ей приходилось тяжело из-за карантина.

"Год назад в апреле я осталась одна с четырехлетним ребёнком и с годовалым бизнесом, который выходил в ноль. В жесткий карантин. В момент, когда казалось, что мир парализовало. Сказать, что мне было страшно - не сказать ничего", - поделилась экс-жена модельера.

При этом она отметила, что Андре Тан оплачивает только образование дочки - садик и учителя, и за это она ему очень благодарна.

"В момент сильнейшего стресса я вдруг расслабилась. Я сказала: «Дорогая Вселенная, если тебе нужно, чтобы мой бизнес существовал - давай помогай, пожалуйста. Я не понимаю, что делать и как я могу выплыть сейчас»", - поделилась дизайнер.

В итоге все разрешилось, и продажи ее бренда стали расти, и даже удавалось платить премии штату. В конце звезда написала, чтобы люди верили в свои силы и больше доверяли.

"На одном дыхании❤️ А волосы шикарные🙏🙏🙏", "

На это можно смотреть вечно😍🙌.И читать❤️❤️❤️Пусть ваши крылья всегда вовремя ловят ветер😍", "Ах, какая женщина! 🤍✨", "Класс спасибо за этот пост. Всего вам хорошего 😘", - написали пользователи сети.

Напомним, Андре Тан, который сблизился с беременной Осадчей, раскрыл причину развода с женой: «После 8 лет брака…».

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