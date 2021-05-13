Беременная телеведущая Катя Осадчая и модельер Андре Тан вызвалли неоднозначную реакцию украинцев

Так, украинский дизайнер Андре Тан и телеведущая Катя Осадчая, которые недавно рассказали о своем творческом союзе, решили показать, что же у них получилось. о Они показали наряди из коллекции летней одежды для женщин – два платья и комбинезон. Подробностями они поделились в прямом эфире "Сніданку 3 1+1".

На презентацию Осадчая надела белое платье, словно у невесты. А вот Андре Тан, наоборот, отдал предпочтение черному цвету.

Отмечается, что все образы созданы из эко-материалов: органического хлопка, льна, переработанного сахарного тростника, стеблей риса, ветвей бананов и ананасовых листьев.

Также Тан и Осадчая рассказали, что в коллекции представлено 7 нарядов и все они доступны в размере от S до XL. При этом они акцентировали, что наряды подойдут и беременным.

Белый цвет для коллекции был подобан не просто так.

"Во-первых, белый цвет всегда в моде за последние 20 лет. Во-вторых, мы используем эко-ткани, а этот лен – он может быть только белый, или черный. Если будут какие-то синтетические красители – это уже будет не эко-ткань", – поделился дизайнер.

Отметим, на коллекцию отреагировали по-разному.

«Классная коллекция», «Вау, круто», «Молодцы», «Неинтересно, а белый цвет впечатляет», «Дояркам пойдет) а вообще скучно», - пишут в Сети.

Напомним, что Осадчая раскрыла секреты "Світського життя": что ее связывает с Кузьмой и обиды Билык.

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