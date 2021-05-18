Они были вместе 12 лет

Бывшая жена знаменитого украинского дизайнера Андре Тана откровенно высказалась об их разводе

На днях дизайнер объявил, что после 12 лет отношений он развелся со своей женой Алиной Харченко, которая также развивает собственный бренд одежды. Как сообщает Politeka.net, Харечко также прокомментировала случившееся в своем Инстаграм.

«Я благодарю тебя за эти 12 лет вместе, Андрей Николаевич!», - написала она.

Модельер вспомнила о том, как они с мужем вместе занимались строительством бизнеса и наблюдали, как он растет, банкротится и преодолевает кризисы.

«Я благодарю тебя за этот опыт! Благодарю тебя за все, мы начинали с дружбы, дружбой и заканчиваем. У моей дочки очень талантливый папа, которым точно можно гордиться», - заявила Харечко.

Позже бывшая жена дизайнера также поделилась видео, на котором она прихорашивается под романтическую музыку. В подписи она призналась, что все еще верит в любовь.

«Верю в любовь. Несмотря ни на что. Вопреки всему», - написала Харченко.

В комментариях к ее посту подписчики поддержали Алину.

«Красивая», «Очень красивая и женственная», «Глаз не оторвать», «По-волшебному прекрасны», «Самодостаточная Богиня!», «Скоро любовь найдётся и будет взаимной», «Какая волшебная ты, Алинка», - пишут люди.

Напомним, Андре Тан, который сблизился с беременной Осадчей, раскрыл причину развода с женой: «После 8 лет брака…».

Как сообщала Politeka, Осадчая раскрыла, что ее связывает с Андре Таном, представ в платье "невесты": "Впечатляет".

Также Politeka писала, что Андре Тан засветил счастливую красотку-жену впервые за долгое время: «Восхитительная женщина».