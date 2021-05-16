Известный украинский дизайнер Андре Тан объявил о разводе с женой и назвал причину
Андре Тан и Алина Харечко развелись после 8 лет брака . Об этом говорится на странице программы «Звездный путь» в Инстаграм.
Отмечается, что пара уже почти год не живет вместе. Причина разрыва-дизайнерские амбиции избранницы, из-за которых возникали ссоры. Модельер отметил оставил екскоханій все имущество и выплачивает большие алименты.
Андре Тан и Алина Харченко поженились в марте 2016 года. У них есть 5-летняя дочь София.
Известие активно комментируют в сети.
«Ужас опять очередной развод кто следующий?», «Развод - показатель не из лучших!😢 теперь удивить можно только крепким и долгим браком», «Дизайнерские амбиции избранницы??? Причина развода? Серьезно??? творческие на всю голову...», «Показуха. Такими действиями все знаменитости хотят привлечь к себе внимание. Смешно", - пишут в комментариях.
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Напомним, недавно Андре Тан и телеведущая Катя Осадчая, которая ждет ребенка, рассказали о своем творческом союзе. Вместе они создали коллекцию летней одежды для женщин.
Все образы созданные из эко-материалов: органического хлопка, льна, переработанного сахарного тростника, стеблей риса, веток бананов и ананасового листья. Цвет они выбрали белый.
Напомним, что Осадчая раскрыла секреты "светской жизни": что ее связывает с Кузьмой и образы Билык.
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