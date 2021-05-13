Вагітна телеведуча Катя Осадча і модельєр Андре Тан викликали неоднозначну реакцію українців
Так, український дизайнер Андре Тан і телеведуча Катя Осадча, які нещодавно розповіли про свій творчий союз, вирішили показати, що ж у них вийшло. О вони показали вбрання з колекції літнього одягу для жінок-дві сукні та комбінезон. Подробицями вони поділилися в прямому ефірі "Сніданку 3 1+1".
На презентацію Осадча одягла білу сукню, немов у нареченої. А ось Андре Тан, навпаки, віддав перевагу чорному кольору.
Відзначається, що всі образи створені з еко-матеріалів: органічної бавовни, льону, переробленої цукрової тростини, стебел рису, гілок бананів і ананасового листя.
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Також Тан і Осадча розповіли, що в колекції представлено 7 нарядів і всі вони доступні в розмірі від S до XL. При цьому вони акцентували, що наряди підійдуть і вагітним.
Білий колір для колекції був підібраний не просто так.
"По-перше, білий колір завжди в моді за останні 20 років. По-друге, ми використовуємо Еко-тканини, а цей льон – він може бути тільки білий, або чорний. Якщо будуть якісь синтетичні барвники - це вже буде не Еко-тканина", - поділився дизайнер.
Відзначимо, на колекцію відреагували по-різному.
"Класна колекція", "Вау, круто", "молодці", "нецікаво, а білий колір вражає", "дояркам піде) а взагалі нудно", - пишуть в мережі.
Нагадаємо, що Осадча розкрила секрети "Світського життя": що її пов'язує з Кузьмою і образи Білик.
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