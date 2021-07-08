Известный украинский дизайнер Андре Тан откровенно рассказал о самом страшном периоде в своей жизни, когда ему буквально приходилось голодать

Сейчас Андре Тана знают как успешного модельера с постоянно расширяющейся сетью собственных бутиков. Однако, начало карьеры дизайнера было далеко не самым простым. Об этом он откровенно признался на «экзамене на откровенность» в интервью Маше Ефросининой, которое появилось на ее Youtube-канале.

Андре Тан признался, что в свои 17 лет пережил то, чего не пожелает никому. Речь идет о периоде, когда он только закончил текстильный техникум в Харькове. Молодой Андре Тан категорически не хотел возвращаться в родной поселок, поэтому соврал матери, что нашел работу на фабрике за 200 гривен в месяц. Однако, на самом деле у него не было никаких денег.

«Это был самый страшный период в моей жизни. Нечего было есть, мне негде было жить…И если бы в этот период я не занялся йогой, то я не знаю, что бы со мной было…Если бы я постоянно духовно не развивался, то я бы сломился», - признался дизайнер.

Он добавил, что сложный период не прошел для него без следа: из-за неправильного питания тело дизайнера радикально изменилось.

«У меня до сих пор на теле очень много жировиков, которые уходят, слава богу, со временем. Потому что я просто полтора года ел эту жареную картошку с квашеными помидорами и все!», - вспоминает дизайнер.

Он пояснил, что это все, что могла передавать ему мама.

«И каждый раз я лгал, и говорил, что все хорошо», - добавил Андре Тан.

Рассказывая об этом периоде в своей жизни, модельер не смог сдержать слез.

Напомним, Андре Тан с маленькой дочкой на руках растрогал признанием.

Как сообщала Politeka, бывшая жена Андре Тана призналась, как выживала с ребенком после развода.

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