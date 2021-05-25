Солистка популярной украинской группы The Hardkiss Юлия Санина похвасталась новым нарядом от Кати Осадчей и Андре Тана

Недавно известная украинская ведущая Катя Осадчая решила раскрыть свой талант дизайнера, выпустив совместную коллекцию одежды со знаменитым модельером Андре Таном. Поддержать своих коллег решили много украинских звезд.

Как сообщает Politeka.net, обладательницей наряда из новой коллекции стала и Юлия Санина. На своей странице в Инстаграм исполнительница показала себя в новом платье.

На кадрах она позирует в легком летнем платье. Черный наряд в белый горошек смотрится на ее фигуре очень выигрышно, а необычный декор декольте привлекает к себе внимание.

«А у Андре Тана и Кати Осадчей прекрасная коллаборация! Вот такие вот летние платья. Ребята, я вас поздравляю! Очень круто! Я очень рада за вас и за себя – что у меня теперь есть такой dress», - произносит певица на видео.

На кадрах Санина вовсю красуется в новом наряде, демонстрируя его на камеру.

Отметим, что Тан и Осадчая разработали летнюю коллекцию специально для женщин. Все ее образы созданы из эко-материалов: органического хлопка, льна, переработанного сахарного тростника, стеблей риса, веток бананов и ананасового листья. Главным цветом коллекции стал белый.

Напомним, Андре Тан, который сблизился с беременной Осадчей, раскрыл причину развода с женой: «После 8 лет брака…».

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