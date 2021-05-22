Популярная украинская ведущая Катя Осадчая, которая недавно объявила о скором пополнении, снялась в модной фотосессии

Не так давно стало известно, что беременная звезда не только не сидит на месте, но еще и активно принимает участие в разных проектах. Телеведущая успела сняться не в одном шоу, съездить на тематические вечера и даже презентовала специальную коллекцию вещей, разработанных вместе с Андре Таном.

Чтобы привлечь внимание к данному открытию, артистка даже устроила тематическую фотосессию в модной одежде. Мастерски скрывая беременный живот, счастливая Осадчая блистала в новом для себя стиле.

«Радуюсь, что наша с Андре Таном коллекция #andretanxкатяосадча стала такой популярной. Эти платья, блузы, шляпы - крутой подарок себе к новому сезону. Я не могу выделить фаворитов, люблю все. А какой лук вам нравится? Уже примеряли?» - пишет телеведущая под кадрами.

Фанаты отреагировали:

«Поздравляю! Очень красиво и элегантно 🤍; Коллекция действительно замечательная, каждый образ невероятный👏❤; Очень красивые все👏; прекрасная 💞; Очень красивая коллекция🔥; Очень красиво!; очень мило🤗🍒💗; 2 и 5 фото платья супер. А цена?; Все образы безупречны. Надо бежать, пока не разкупили🤗💜».

Ранее ведущая написала в своем Инстаграм о преимуществах отдыха в Турции и отметила, что Турция - страна огромная, с двумя морями. Эта фраза вызвала бурю эмоций фолловеров, знающих географию.

На фото Катя сидит в белой футболке, держит на руках пиджак в салоне самолета и смотрит в окно, а на другом фото позирует на камеру. На телеведущей нет ни грамма макияжа, а волосы заложены в простой пучек.

Напомним, беременная Осадчая скрыла фигуру под легким белым платьем и поделилась новостями с отдыха: "Пора..."

Как сообщала Politeka, беременная Осадчая появилась в компании судьи "Мастер Шеф": "Катя впервые...".

Также Politeka писала, что беременная Осадчая поразила кадрами без фильтров, расслабившись на яхте: "Каникулы заканчиваются, но...".