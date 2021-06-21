Известный украинский модельер Андре Тан рассказал, что для него значит быть отцом

Как передает Politeka.net, в честь Дня отца он опубликовал фото со своей дочкой, откровенно заговорив с поклонниками.

«Сразу скажу, тема для меня очень сложная. Тут не будет что-то в стиле «Папочка лучший человек в жизни, мы должны ценить и любить его». Сам я рос с отчимом, а своего родного отца так и не увидел живым. Тем не менее, я знал, что такое отцовская любовь. Отчим вообще отыграл важную роль в моем воспитании», - отметил модельер.

По словам Андре Тана, когда родилась его дочка, жизнь повернулась на 180 градусов.

«Из крошечного комочка счастья она превратилась в маленького, уже вполне здравомыслящего человека. И наблюдать это превращение... Знаете, сейчас я понимаю, что, наверно, ради этого и жил. Она — самое большое достижение в жизни!», - заявил модельер.



В комментариях мужчине оставили массу положительных отзывов.

«Вы хороший папа», «Поздравляю! Это отлично быть отцом! Желаю быть отцом много раз!», «С праздником. Прекрасно сказано про отчима :) Хорошего настроения и вдохновения Вам», «Ох и повезло вашей дочери с отцом», «Классное фото, как классно видеть вас в таком статусе», - пишут пользователи сети.

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